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Путин подписал закон о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов

17:12 16.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Путин подписал закон о многомиллионных штрафах для СМИ-иноагентов. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, максимальный штраф до 5 млн рублей будет грозить юридическим лицам за грубое нарушение порядка деятельности СМИ, признанного иностранным агентом. Закон вступит в силу 1 февраля.  Говорит Москва

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