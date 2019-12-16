Путин подписал закон о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов
17:12 16.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Путин подписал закон о многомиллионных штрафах для СМИ-иноагентов. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, максимальный штраф до 5 млн рублей будет грозить юридическим лицам за грубое нарушение порядка деятельности СМИ, признанного иностранным агентом. Закон вступит в силу 1 февраля. Говорит Москва
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