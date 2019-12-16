Директор ФБК Жданов задержан сразу на выходе из спецприемника

17:32 Источник: Эхо Москвы

Директор ФБК Иван Жданов вновь задержан сразу на выходе из спецприемника. Он отбывал там 10 суток административного ареста по делу о летних протестах.

Автобус 2-го оперполка столичного главка МВД ждал политика у ворот спецприемника №1 на юго-западе Москвы за час до его выхода. Говорят: «Не хотим выпускать!», — написал в твитере соратник Жданова Борис Золотаревский. Ему удалось снять момент задержания через ворота ОВД. Один из сотрудников правоохранительных органов пытался ему помешать, встав перед камерой. С чем связано задержание, пока не известно. По мнению руководителя юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, власти препятствуют деятельности фонда, поскольку боятся выхода расследований.

В предыдущий раз директора Фонда борьбы с коррупцией задержали 6 декабря за пост об акции 14 июля возле Мосгоризбиркома. В тот же день Хамовнический суд назначил ему 10 суток, вменив организацию несогласованного митинга. Ранее он уже дважды отбывал административные аресты, которые получал в связи с протестами накануне выборов в столичную городскую Думу.

В октябре Минюст включил ФБК в список НКО-иноагентов. На прошлой неделе фонд Алексея Навального подал все необходимые документы для исключения из этого реестра. Эхо Москвы