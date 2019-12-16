0
0
0
НОВОСТИ

Директор ФБК Жданов задержан сразу на выходе из спецприемника

17:32 16.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Директор ФБК Иван Жданов вновь задержан сразу на выходе из спецприемника. Он отбывал там 10 суток административного ареста по делу о летних протестах.

Автобус 2-го оперполка столичного главка МВД ждал политика у ворот спецприемника №1 на юго-западе Москвы за час до его выхода. Говорят: «Не хотим выпускать!», — написал в твитере соратник Жданова Борис Золотаревский. Ему удалось снять момент задержания через ворота ОВД. Один из сотрудников правоохранительных органов пытался ему помешать, встав перед камерой. С чем связано задержание, пока не известно. По мнению руководителя юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, власти препятствуют деятельности фонда, поскольку боятся выхода расследований.

В предыдущий раз директора Фонда борьбы с коррупцией задержали 6 декабря за пост об акции 14 июля возле Мосгоризбиркома. В тот же день Хамовнический суд назначил ему 10 суток, вменив организацию несогласованного митинга. Ранее он уже дважды отбывал административные аресты, которые получал в связи с протестами накануне выборов в столичную городскую Думу.

В октябре Минюст включил ФБК в список НКО-иноагентов. На прошлой неделе фонд Алексея Навального подал все необходимые документы для исключения из этого реестра.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 16.12.2019
Путин подписал закон о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов
0
90
17:00 16.12.2019
Против ряда крупнейших компаний подан иск в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Конго - СМИ
0
105
16:32 16.12.2019
Путин подписал закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек
0
144
16:12 16.12.2019
Задолженность по зарплате в России в ноябре выросла на 10,2%
0
168
16:00 16.12.2019
Позиции РФ на мировом рынке оружия укрепляются, несмотря на санкции - Путин
0
180
15:32 16.12.2019
Русский музей больше не будет продавать шоколад с портретом Сталина
0
199
15:12 16.12.2019
Законопроект о "притеснении верующих" в Крыму внесен в Конгресс США - СМИ
0
278
15:00 16.12.2019
Крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил в результате пожара критических повреждений - глава ОСК
0
244
14:32 16.12.2019
Говорить о планах Путина на Новый год рано, до него "еще работать и работать" - Песков
0
241
14:12 16.12.2019
В Москве пять железнодорожных вокзалов проверяют из-за угрозы взрыва - источник
0
241

Возврат к списку