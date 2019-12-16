Директор ФБК Жданов задержан сразу на выходе из спецприемника
17:32 16.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Директор ФБК Иван Жданов вновь задержан сразу на выходе из спецприемника. Он отбывал там 10 суток административного ареста по делу о летних протестах.
Автобус 2-го оперполка столичного главка МВД ждал политика у ворот спецприемника №1 на юго-западе Москвы за час до его выхода. Говорят: «Не хотим выпускать!», — написал в твитере соратник Жданова Борис Золотаревский. Ему удалось снять момент задержания через ворота ОВД. Один из сотрудников правоохранительных органов пытался ему помешать, встав перед камерой. С чем связано задержание, пока не известно. По мнению руководителя юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, власти препятствуют деятельности фонда, поскольку боятся выхода расследований.
В предыдущий раз директора Фонда борьбы с коррупцией задержали 6 декабря за пост об акции 14 июля возле Мосгоризбиркома. В тот же день Хамовнический суд назначил ему 10 суток, вменив организацию несогласованного митинга. Ранее он уже дважды отбывал административные аресты, которые получал в связи с протестами накануне выборов в столичную городскую Думу.
В октябре Минюст включил ФБК в список НКО-иноагентов. На прошлой неделе фонд Алексея Навального подал все необходимые документы для исключения из этого реестра. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 17:12 16.12.2019
- Путин подписал закон о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов
- 17:00 16.12.2019
- Против ряда крупнейших компаний подан иск в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Конго - СМИ
- 16:32 16.12.2019
- Путин подписал закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек
- 16:12 16.12.2019
- Задолженность по зарплате в России в ноябре выросла на 10,2%
- 16:00 16.12.2019
- Позиции РФ на мировом рынке оружия укрепляются, несмотря на санкции - Путин
- 15:32 16.12.2019
- Русский музей больше не будет продавать шоколад с портретом Сталина
- 15:12 16.12.2019
- Законопроект о "притеснении верующих" в Крыму внесен в Конгресс США - СМИ
- 15:00 16.12.2019
- Крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил в результате пожара критических повреждений - глава ОСК
- 14:32 16.12.2019
- Говорить о планах Путина на Новый год рано, до него "еще работать и работать" - Песков
- 14:12 16.12.2019
- В Москве пять железнодорожных вокзалов проверяют из-за угрозы взрыва - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать