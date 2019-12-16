Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили транзит газа через Украину

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину. Президент России и канцлер ФРГ поговорили по телефону.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры затронули вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе перспективы транзита российского топлива через Украину после 1 января, и реализацию проекта «Северный поток – 2».

Кроме того, Владимир Путин и Ангела Меркель уделили внимание ливийскому кризису. Президент России подтвердил готовность Москвы к посредническим усилиям со стороны Германии и ООН. Говорит Москва