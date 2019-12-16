В участии в договорных матчах заподозрены 135 теннисистов
18:40 16.12.2019 Источник: Эхо Москвы
135 теннисистов заподозрили в участии в договорных матчах. О ходе расследование, которое вели в Бельгии, Франции, Испании и США при участии ФБР сообщает немецкое издание Welt. Фамилии спортсменов и их награды в публикации не указаны. Известно, впрочем, что среди подозреваемых – спортсмен, входящий в 30-ку.
Ассоциации теннисистов-профессионалов. Один из немецких теннисистов сотрудничает со следствием, но отказывается давать комментарии.
В Брюсселе считают, что за манипуляциями стоит армянская мафиозная сеть. На договорные матчи делали сотни небольших ставок, общая сумма которых превышала десятки тысяч долларов. Как полагают в бельгийской прокуратуре, в преступную сеть входили также те, кто напрямую общался с игроками и участвовал в отмывании денег.
О существовании подобной сети изданию сообщил аргентинский теннисист Марко Трунжеллити. За участие в договорняке можно заработать от нескольких тысяч до сотни тысяч долларов, в зависимости от уровня соревнований. Аргентинец от этой возможности отказался и пожаловался в организацию, которая занимается борьбой с договорными матчами.
Итоги расследования обещают раскрыть через несколько месяцев. Эхо Москвы
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