Турецкие эксперты установили, что основатель "Белых касок" умер после падения с высоты

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкие судебно- медицинские эксперты установили причину смерти в Стамбуле в ноябре основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье. Как сообщил в понедельник турецкий телеканал ТРТ со ссылкой на результаты вскрытия, "смерть наступила в результате травм, полученных при падении с высоты".

По информации телеканала, на месте происшествия также не были найдены чьи-либо еще следы ДНК.

11 ноября в Стамбуле было обнаружено тело Ле Мезюрье, одного из основателей неправительственной организации "Белые каски". По предварительным данным полиции, он покончил жизнь самоубийством.

"Белые каски" получили известность благодаря размещению в интернете фото- и видеоматериалов из Сирии о разрушениях и жертвах атак, в том числе химических, со стороны сирийского правительства и его союзников. На постановочный характер этих материалов неоднократно указывали в МИД и Минобороны РФ.