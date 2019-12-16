Турецкие эксперты установили, что основатель "Белых касок" умер после падения с высоты
20:40 16.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкие судебно- медицинские эксперты установили причину смерти в Стамбуле в ноябре основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье. Как сообщил в понедельник турецкий телеканал ТРТ со ссылкой на результаты вскрытия, "смерть наступила в результате травм, полученных при падении с высоты".
По информации телеканала, на месте происшествия также не были найдены чьи-либо еще следы ДНК.
11 ноября в Стамбуле было обнаружено тело Ле Мезюрье, одного из основателей неправительственной организации "Белые каски". По предварительным данным полиции, он покончил жизнь самоубийством.
"Белые каски" получили известность благодаря размещению в интернете фото- и видеоматериалов из Сирии о разрушениях и жертвах атак, в том числе химических, со стороны сирийского правительства и его союзников. На постановочный характер этих материалов неоднократно указывали в МИД и Минобороны РФ.
НОВОСТИ
- 16:00 16.12.2019
- Позиции РФ на мировом рынке оружия укрепляются, несмотря на санкции - Путин
- 15:00 16.12.2019
- Крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил в результате пожара критических повреждений - глава ОСК
- 13:32 16.12.2019
- Система прогнозирования вооруженных конфликтов появилась в Минобороны РФ
- 09:00 16.12.2019
- Силы фельдмаршала Халифы Хафтара ведут бои в 10 км от центра Триполи
- 10:20 15.12.2019
- Затоновушая в Севастополе списанная подлодка всплыла на поверхность
- 09:45 15.12.2019
- В Севастополе пошел ко дну плавдок со списанной подводной лодкой
- 15:32 13.12.2019
- Число погибших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" достигло двух человек
- 12:05 13.12.2019
- Пожар на "Адмирале Кузнецове" потушили полностью около 08:00 мск - глава ОСК
- 10:20 13.12.2019
- Глава Пентагона назвал успешным первое испытание новой баллистической ракеты
- 09:32 13.12.2019
- Ликвидировано открытое горение на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать