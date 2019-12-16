На борту самолета, летевшего в Новосибирск, дебошира примотали скотчем к креслу

19:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На борту самолёта авиакомпании S7 дебошира примотали скотчем к креслу. Мужчина вёл себя неадекватно, оскорблял попутчиков и членов экипажа, пытался войти в кабину пилотов.

Во избежание тяжких последствий бортпроводники были вынуждены ограничить пассажира в движениях, сообщили в пресс-службе МВД.

Самолёт выполнял рейс из Минеральных Вод в Новосибирск. После приземления в аэропорту Толмачёво на борт поднялись полицейские, злоумышленника задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Говорит Москва