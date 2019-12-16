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НОВОСТИ

Верховный суд Украины позволил УПЦ сохранить нынешнее название

21:20 16.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви (УПЦ), которая находится в единстве с Московским патриархатом, сохранить свое название. Об этом говорится в решении суда.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкульта Украины о переименовании УПЦ, которая должна была указать в своем названии на принадлежность к Русской православной церкви.

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