Верховный суд Украины позволил УПЦ сохранить нынешнее название

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви (УПЦ), которая находится в единстве с Московским патриархатом, сохранить свое название. Об этом говорится в решении суда.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкульта Украины о переименовании УПЦ, которая должна была указать в своем названии на принадлежность к Русской православной церкви.