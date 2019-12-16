0
0
0
НОВОСТИ

Срок выдачи материнского капитала могут сократить до 12 дней

22:00 16.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минтруд предложил сократить сроки выдачи материнского капитала. Ведомство подготовило законопроект и разместило его на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, пособие планируют выдавать в течение 12 дней вместо 30.

Кроме того, предлагается сократить сроки проверки представленных гражданами документов с нынешних 14 дней до 5 с даты поступления заявления.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счёт материнского капитала действует в России с 2007 года. Пособие можно получить один раз при рождении второго или последующих детей в семье. Сейчас объём выплаты составляет 453 тысячи рублей, а с 1 января он будет 466 тысяч 617 рублей.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 16.12.2019
Верховный суд Украины позволил УПЦ сохранить нынешнее название
0
129
20:40 16.12.2019
Турецкие эксперты установили, что основатель "Белых касок" умер после падения с высоты
0
164
20:00 16.12.2019
Пираты напали на танкер британской компании в Гвинейском заливе, захвачен экипаж
0
200
19:20 16.12.2019
На борту самолета, летевшего в Новосибирск, дебошира примотали скотчем к креслу
0
248
18:40 16.12.2019
В участии в договорных матчах заподозрены 135 теннисистов
0
281
18:00 16.12.2019
Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили транзит газа через Украину
0
321
17:32 16.12.2019
Директор ФБК Жданов задержан сразу на выходе из спецприемника
0
325
17:12 16.12.2019
Путин подписал закон о миллионных штрафах для СМИ-иноагентов
0
310
17:00 16.12.2019
Против ряда крупнейших компаний подан иск в связи с гибелью детей на кобальтовых шахтах в Конго - СМИ
0
318
16:32 16.12.2019
Путин подписал закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек
0
374

Возврат к списку