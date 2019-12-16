Срок выдачи материнского капитала могут сократить до 12 дней

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минтруд предложил сократить сроки выдачи материнского капитала. Ведомство подготовило законопроект и разместило его на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, пособие планируют выдавать в течение 12 дней вместо 30.

Кроме того, предлагается сократить сроки проверки представленных гражданами документов с нынешних 14 дней до 5 с даты поступления заявления.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счёт материнского капитала действует в России с 2007 года. Пособие можно получить один раз при рождении второго или последующих детей в семье. Сейчас объём выплаты составляет 453 тысячи рублей, а с 1 января он будет 466 тысяч 617 рублей. Говорит Москва