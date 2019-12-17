Сурков заявил, что позиция Зеленского по "Минску-2" ничем не отличается от позиции Порошенко - СМИ
22:40 16.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Позиция команды Владимира Зеленского относительно Минских соглашений ничем не отличается от позиции команды Петра Порошенко. Такую оценку саммиту "нормандской четверки" в Париже дал помощник президента РФ Владислав Сурков. Его слова в беседе с корр. ТАСС привел в понедельник близкий к переговорному процессу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Я могу подтвердить, что на прошедшем в субботу в Москве съезде Союза добровольцев Донбасса Владислав Сурков заявил, что позиция команды Зеленского относительно Минских соглашений ничем не отличается от позиции команды Порошенко. Он и мне это говорил", - сообщил Чеснаков.
"В ходе парижского саммита украинцами повторялись старые неприемлемые идеи прежней команды: передать границу до выборов, разоружить народную милицию, в конституции особый статус закрепить невозможно, разведение сил на всей линии соприкосновения невозможно, прямые переговоры Киев готов вести с представителями Донбасса, но не с теми, кто в Донецке, а с теми, кто уехал в Киев...то есть прямые переговоры Киева с Киевом. И так далее, - продолжал он. - По форме, конечно, отличия имелись. Об этом и сказал Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ - прим. ТАСС). Но по сути ничего не поменялось. Порошенко вчера - это Зеленский сегодня. Дурная наследственность, как сказал Сурков".
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