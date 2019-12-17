ВМФ России обвиняют в небезопасных маневрах вблизи США
07:07 17.12.2019
Американские чиновники утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. Об этом сообщает CNN. Согласно его версии, корабль в течение последних нескольких дней находился вблизи побережья. По утверждению официальных лиц, имя и должность которых не уточняются, на корабле не включают некоторые навигационные огни, когда из-за погодных условий видимость ограничена. На нем якобы не отвечают на запросы с проходящих в этом районе судов, команда которых пытается установить, где находится «Виктор Леонов», чтобы избежать столкновения. Кроме того, российский корабль, по версии источников телеканала, осуществляет и «другие беспорядочные маневры».
Из материала CNN следует, что американская береговая охрана предупреждает людей на судах, проходящих через этот район, о присутствии российского корабля. Недалеко от него находится американский эсминец, сообщил представитель Пентагона. Телеканал утверждает, что «Виктор Леонов» с 2015 года нередко замечают у Восточного побережья США. В январе 2018 года CNN сообщил, что этот корабль находился в международных водах в данном районе. В марте 2017 года телеканал Fox News обращал внимание на то, что «Виктор Леонов» прошел в международных водах у берегов Восточного побережья США. Позже представитель американского оборонного ведомства констатировал, что пребывание российского корабля там было правомерным.
Игорь Субботин
НОВОСТИ
- 07:33 17.12.2019
- ВСУ нанесли массированный удар 122-мм гаубицами по югу ДНР – СЦКК
- 07:31 17.12.2019
- В России разрабатывают программу социального туризма для пожилых граждан - газета
- 07:23 17.12.2019
- Сенаторы США попросили нацразведку оценить последствия непродления СНВ-3
- 07:12 17.12.2019
- Медведев соберет совещание по решению жилищных проблем детей-сирот
- 07:00 17.12.2019
- Дума обсудит новые правила расселения аварийного жилья с привлечением средств Фонда ЖКХ
- 22:40 16.12.2019
- Сурков заявил, что позиция Зеленского по "Минску-2" ничем не отличается от позиции Порошенко - СМИ
- 22:00 16.12.2019
- Срок выдачи материнского капитала могут сократить до 12 дней
- 21:20 16.12.2019
- Верховный суд Украины позволил УПЦ сохранить нынешнее название
- 20:40 16.12.2019
- Турецкие эксперты установили, что основатель "Белых касок" умер после падения с высоты
- 20:00 16.12.2019
- Пираты напали на танкер британской компании в Гвинейском заливе, захвачен экипаж
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать