ВМФ России обвиняют в небезопасных маневрах вблизи США

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Американские чиновники утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида. Об этом сообщает CNN. Согласно его версии, корабль в течение последних нескольких дней находился вблизи побережья. По утверждению официальных лиц, имя и должность которых не уточняются, на корабле не включают некоторые навигационные огни, когда из-за погодных условий видимость ограничена. На нем якобы не отвечают на запросы с проходящих в этом районе судов, команда которых пытается установить, где находится «Виктор Леонов», чтобы избежать столкновения. Кроме того, российский корабль, по версии источников телеканала, осуществляет и «другие беспорядочные маневры».

Из материала CNN следует, что американская береговая охрана предупреждает людей на судах, проходящих через этот район, о присутствии российского корабля. Недалеко от него находится американский эсминец, сообщил представитель Пентагона. Телеканал утверждает, что «Виктор Леонов» с 2015 года нередко замечают у Восточного побережья США. В январе 2018 года CNN сообщил, что этот корабль находился в международных водах в данном районе. В марте 2017 года телеканал Fox News обращал внимание на то, что «Виктор Леонов» прошел в международных водах у берегов Восточного побережья США. Позже представитель американского оборонного ведомства констатировал, что пребывание российского корабля там было правомерным.

Игорь Субботин