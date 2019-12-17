Сенаторы США попросили нацразведку оценить последствия непродления СНВ-3
07:23 17.12.2019 Источник: Интерфакс
Сенаторы США Боб Менендес, Тодд Янг и Крис Ван Холлен в запросе исполняющему обязанности директора Национальной разведки США Джозефу Магуайру потребовали провести оценку последствий того, если Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не будет продлен в феврале 2021 года.
"Как вам известно, СНВ-3 истекает, если его не продлить, через пятнадцать месяцев. Если срок действия СНВ-3 истечет и не возникнет никакого заменяющего соглашения, США окажутся в условиях, когда ядерный арсенал России будет полностью неограничен. Мы считаем, что негативные последствия для США (...) будут серьезными в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в письме сенаторов, опубликованном на личном сайте Менендеса во вторник.
Законодатели просят нацразведку США предоставить свою оценку того, что произойдет, если СНВ-3 не будет продлен.
В частности, сенаторы хотят знать, "какие изменения в краткосрочной и долгосрочной перспективе Россия внесет в свои ядерные силы", а также "какие выводы о стратегии США сделает российское правительство и военные" из решения Вашингтона не продлевать СНВ-3.
Кроме того, законодателей интересует, какое влияние это окажет "на ядерные силы и доктрину Китая", а также американо-китайские отношения.
Помимо прочего, они задают вопрос: "является ли будущее соглашение о контроле над вооружениями с Китаем более или менее вероятным, если США не продлят СНВ-3?"
"Мы с нетерпением ожидаем вашего скорейшего ответа на поставленные вопросы", - добавляют сенаторы.
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