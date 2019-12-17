Органы опеки ответят за гибель четверых детей на пожаре в Алтайском крае

08:13 Источник: REGNUM

В случае с гибелью на пожаре четверых детей в возрасте от полугода до девяти лет в селе Глубокое Завьяловского района в СУ СК РФ по Алтайскому краю усматривают признаки халатности должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за условиями проживания несовершеннолетних.

Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, несмотря на наличие фактов употребления родителями погибших детей спиртного и постановки семьи на учет, органами системы профилактики Завьяловского района не были в полной мере организованы мероприятия, направленные на изъятие детей.