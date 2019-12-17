Порошенко внес залог в $800 тысяч за фигуранта дела о бракованных бронежилетах для ВСУ

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Бывший президент Украины Петр Порошенко внес залог более $800 тысяч за генерала Дмитрия Марченко, который подозревается в закупке некачественных бронежилетов для вооруженных сил Украины. Об этом 16 декабря сообщили на сайте партии «Европейская солидарность».

«Как известно, суд назначил залог в размере 20 миллионов гривен (более $800 тысяч). За три дня более трех тысяч активистов собрали более миллиона гривен ($42,6 тысячи), остальную необходимую сумму внесла семья Порошенко», — говорится в материале партии.

Порошенко во время выступления на благотворительном концерте в Киеве отметил, что Марченко находится в СИЗО якобы по надуманным обвинениям.

Ранее директор госбюро расследований Украины Роман Труба заявил, что пять высокопоставленных чиновников министерства обороны стали подозреваемыми по делу о закупке некачественных бронежилетов.

По данным правоохранителей, военные закупили 20 тыс. бронежилетов стоимостью 176 млн грн, однако 7 тыс. бронежилетов оказались бракованными. Общая стоимость убытков составила 61 млн грн. Труба заявил, что эти бронежилеты простреливаются. «Украина.ру»