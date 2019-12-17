0
0
68
НОВОСТИ

Порошенко внес залог в $800 тысяч за фигуранта дела о бракованных бронежилетах для ВСУ

08:33 17.12.2019

Бывший президент Украины Петр Порошенко внес залог более $800 тысяч за генерала Дмитрия Марченко, который подозревается в закупке некачественных бронежилетов для вооруженных сил Украины. Об этом 16 декабря сообщили на сайте партии «Европейская солидарность».

«Как известно, суд назначил залог в размере 20 миллионов гривен (более $800 тысяч). За три дня более трех тысяч активистов собрали более миллиона гривен ($42,6 тысячи), остальную необходимую сумму внесла семья Порошенко», — говорится в материале партии.

Порошенко во время выступления на благотворительном концерте в Киеве отметил, что Марченко находится в СИЗО якобы по надуманным обвинениям.

Ранее директор госбюро расследований Украины Роман Труба заявил, что пять высокопоставленных чиновников министерства обороны стали подозреваемыми по делу о закупке некачественных бронежилетов.

По данным правоохранителей, военные закупили 20 тыс. бронежилетов стоимостью 176 млн грн, однако 7 тыс. бронежилетов оказались бракованными. Общая стоимость убытков составила 61 млн грн. Труба заявил, что эти бронежилеты простреливаются.    «Украина.ру»

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 17.12.2019
Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
0
23
09:00 17.12.2019
В Средиземном море начались совместные военные учения РФ и Сирии
0
35
08:53 17.12.2019
Банки решили ударить по будущему российской нефти
0
63
08:49 17.12.2019
Украинцы скупают жилье на главном курорте России - газета
0
63
08:46 17.12.2019
Глава ФБК Иван Жданов намерен баллотироваться в Госдуму
0
64
08:43 17.12.2019
Мосгорсуд признал законным арест участника акции 27 июля Сергея Суровцева
0
66
08:28 17.12.2019
Виктора Медведчука могут лишить звания заслуженного юриста Украины
0
85
08:21 17.12.2019
Боксер Чудинов: даже некоторые американцы возмущены наказанием WADA
0
94
08:13 17.12.2019
Органы опеки ответят за гибель четверых детей на пожаре в Алтайском крае
0
109
08:06 17.12.2019
Вице-губернатор Приангарья Дмитрий Чернышов подал в отставку
0
107

Возврат к списку