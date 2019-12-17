Мосгорсуд признал законным арест участника акции 27 июля Сергея Суровцева

08:43 Источник: Эхо Москвы

Мосгорсуд накануне признал законным арест участника акции 27 июля Сергея Суровцева.

По версии следствия, он поднял металлическое ограждение и ударил им сотрудника полиции. Суровцев невиновен, сказала «Эху» рассказала его мать Людмила Суровцева.

Людмила Суровцева добавила, что в ее квартире проходили обыски с собаками, но полицейские ничего не нашли.