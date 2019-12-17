Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
09:05 17.12.2019 Источник: Известия
Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера. Таким образом во вторник, 17 декабря, министр обороны США прокомментировал слова турецкого лидера.
«Впервые я узнал об этом из газет... и поэтому мне нужно поговорить с моим коллегой по обороне, чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьезно настроены», — приводит слова Эспера Reuters. Глава Пентагона также отметил суверенность Турции и ее неотъемлемое право размещать или не размещать на своей территории базы НАТО или иностранные вооруженные силы.
16 декабря представитель Пентагона заявил, что США используют турецкие военные базы только с разрешения Турции. Это сообщение последовало после того, как 15 декабря Эрдоган предупредил, что Анкара может закрыть авиабазу Инджирлик для США в случае введения Вашингтоном санкций против страны за приобретение российских зенитных ракетных систем С-400. Известия
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