0
0
123
НОВОСТИ

Конституционный суд Украины забраковал законопроект, расширяющий полномочия президента

09:20 17.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Конституционный суд Украины забраковал законопроект, расширяющий полномочия Владимира Зеленского. Речь идет о праве президента страны назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, сообщает издание «Страна». В международной организации Transparency International ранее заявили, что это может привести к неоправданной концентрации власти в руках президента.

Другую инициативу Зеленского о переходе на пропорциональную систему выборов и сокращение числа депутатов Верховной Рады с 450 до 300 человек суд признал соответствующей Конституции, но с предостережениями. Нужно будет устранить выявленные недостатки и заново подать документ на рассмотрение суда.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 17.12.2019
Горбачев заявил о стремлении США к одностороннему военному превосходству
0
24
10:20 17.12.2019
РФ увеличила вложения в гособлигации США
0
45
10:05 17.12.2019
СК задержал троих сотрудников газовой службы по делу о взрыве в доме под Белгородом
0
79
10:00 17.12.2019
В доме многодетной семьи под Петербургом обнаружен арсенал оружия
0
83
09:32 17.12.2019
В Берлине неизвестные вскрыли засекреченную могилу Гейдриха
0
127
09:05 17.12.2019
Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
0
149
09:00 17.12.2019
В Средиземном море начались совместные военные учения РФ и Сирии
0
140
08:53 17.12.2019
Банки решили ударить по будущему российской нефти
0
225
08:49 17.12.2019
Украинцы скупают жилье на главном курорте России - газета
0
217
08:46 17.12.2019
Глава ФБК Иван Жданов намерен баллотироваться в Госдуму
0
162

Возврат к списку