Конституционный суд Украины забраковал законопроект, расширяющий полномочия президента

09:20 Источник: Эхо Москвы

Конституционный суд Украины забраковал законопроект, расширяющий полномочия Владимира Зеленского. Речь идет о праве президента страны назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, сообщает издание «Страна». В международной организации Transparency International ранее заявили, что это может привести к неоправданной концентрации власти в руках президента.

Другую инициативу Зеленского о переходе на пропорциональную систему выборов и сокращение числа депутатов Верховной Рады с 450 до 300 человек суд признал соответствующей Конституции, но с предостережениями. Нужно будет устранить выявленные недостатки и заново подать документ на рассмотрение суда. Эхо Москвы