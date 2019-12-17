Конституционный суд Украины забраковал законопроект, расширяющий полномочия президента
09:20 17.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Конституционный суд Украины забраковал законопроект, расширяющий полномочия Владимира Зеленского. Речь идет о праве президента страны назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, сообщает издание «Страна». В международной организации Transparency International ранее заявили, что это может привести к неоправданной концентрации власти в руках президента.
Другую инициативу Зеленского о переходе на пропорциональную систему выборов и сокращение числа депутатов Верховной Рады с 450 до 300 человек суд признал соответствующей Конституции, но с предостережениями. Нужно будет устранить выявленные недостатки и заново подать документ на рассмотрение суда. Эхо Москвы
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