В Берлине неизвестные вскрыли засекреченную могилу Гейдриха
09:32 17.12.2019 Источник: Газета.Ru
Неизвестные вскрыли могилу генерала СС и одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха. Об этом сообщает издание Berliner Kurier. Как стало известно, останки нациста не были похищены. По данным издания, причина случившегося пока неизвестна.
Отмечается, что могила была без опознавательных знаков. Предполагается, что злоумышленники получили от кого-то наводку о месте захоронения Гейдриха. Газета.Ru
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