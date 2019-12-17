В доме многодетной семьи под Петербургом обнаружен арсенал оружия
10:00 17.12.2019 Источник: Эхо Москвы
В частном доме многодетной семьи под Петербургом нашли арсенал оружия. Полицейские изъяли винтовки, автоматы и бронежилеты с надписью «ФСБ». Об этом сообщает местное издание 47news. Из дома в Гатчинском районе вывели 8 детей, находившийся внутри мужчина, предположительно, их отец был задержан. По сведениям источников, мать детей приходится ему двоюродной сестрой. 45-летний мужчина отказался говорить с полицейскими и представился полковником ГРУ. Сообщается, что трехэтажный дом внутри увешан иконами, дети в школу не ходили. По некоторым данным, их отца подозревают в сексуальном насилии над одной из дочерей. Эхо Москвы
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