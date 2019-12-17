СК задержал троих сотрудников газовой службы по делу о взрыве в доме под Белгородом
10:05 17.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следствие задержало и предъявило обвинение трем сотрудникам газовой службы по уголовному делу о гибели двух человек при взрыве бытового газа в жилом доме под Белгородом 3 декабря. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Как полагает следствие, выход газа и его скопление в подвале жилого дома произошли в результате незаконных действий представителей филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" в городе Строителе, которые осуществили врезку в трубу магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности, - сообщила Петренко. - Дополнительно установленные обстоятельства позволили квалифицировать действия специалистов газовой службы по ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть двух лиц".
Трое представителей АО, непосредственно отвечавшие за организацию и выполнение опасных работ, задержаны. Им предъявлено обвинение, в ближайшее время следствие будет просить об их аресте.
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