РФ увеличила вложения в гособлигации США
10:20 17.12.2019 Источник: РБК
Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года. Они достигли $10,697 млрд, следует из данных американского Минфина.
На краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные — $2,57 млрд. Рост вложений за месяц составил $622 млн.
Среди европейских стран лидером по вложениям в американские гособлигации стала Великобритания ($334 млрд), а среди всех государств первое место заняла Япония ($1,168 трлн). РБК
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