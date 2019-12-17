РФ увеличила вложения в гособлигации США

10:20 Источник: РБК

Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года. Они достигли $10,697 млрд, следует из данных американского Минфина.

На краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные — $2,57 млрд. Рост вложений за месяц составил $622 млн.

Среди европейских стран лидером по вложениям в американские гособлигации стала Великобритания ($334 млрд), а среди всех государств первое место заняла Япония ($1,168 трлн). РБК