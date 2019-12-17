0
0
35
НОВОСТИ

РФ увеличила вложения в гособлигации США

10:20 17.12.2019 Источник: РБК

Россия увеличила вложения в государственные облигации США в октябре 2019 года. Они достигли $10,697 млрд, следует из данных американского Минфина.

На краткосрочные облигации приходится $8,127 млрд, а на долгосрочные — $2,57 млрд. Рост вложений за месяц составил $622 млн.

Среди европейских стран лидером по вложениям в американские гособлигации стала Великобритания ($334 млрд), а среди всех государств первое место заняла Япония ($1,168 трлн).  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 17.12.2019
Горбачев заявил о стремлении США к одностороннему военному превосходству
0
24
10:05 17.12.2019
СК задержал троих сотрудников газовой службы по делу о взрыве в доме под Белгородом
0
79
10:00 17.12.2019
В доме многодетной семьи под Петербургом обнаружен арсенал оружия
0
83
09:32 17.12.2019
В Берлине неизвестные вскрыли засекреченную могилу Гейдриха
0
127
09:20 17.12.2019
Конституционный суд Украины забраковал законопроект, расширяющий полномочия президента
0
128
09:05 17.12.2019
Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
0
149
09:00 17.12.2019
В Средиземном море начались совместные военные учения РФ и Сирии
0
140
08:53 17.12.2019
Банки решили ударить по будущему российской нефти
0
225
08:49 17.12.2019
Украинцы скупают жилье на главном курорте России - газета
0
217
08:46 17.12.2019
Глава ФБК Иван Жданов намерен баллотироваться в Госдуму
0
162

Возврат к списку