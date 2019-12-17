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Горбачев заявил о стремлении США к одностороннему военному превосходству

10:32 17.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями США стремятся к одностороннему военному превосходству, однако, по мнению политика, такая цель опасна и недостижима. Он заявил об этом в опубликованном во вторник интервью японской газете Asahi.

"В подоплеке выходов США из договоров, - сказал Горбачев, - лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству. Однако в современном мире гегемония одной державы невозможна... Если возникнет нестабильность в сфере обеспечения безопасности, то в результате новой гонки вооружений вся мировая политика погрузится в анархию и непредсказуемость. Это нанесет ущерб безопасности всех стран, включая США".

По мнению Горбачева, Россия и Соединенные Штаты должны возобновить диалог по проблемам ядерных вооружений и движение к безъядерному миру.

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