РФ и Китай предложили СБ ООН смягчить санкции против КНДР

11:00 Источник: РБК

Россия и Китай распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции, которым, в частности, предлагается отменить ряд санкции в отношении КНДР. Об этом сообщают Reuters и ТАСС, ссылаясь на копию документа.

В проекте резолюции говорится о необходимости смягчения санкций против Пхеньяна «с целью повышения уровня жизни гражданского населения». Во втором пункте документа отмечается, что Совбез «должен адаптировать применяемые к КНДР санкционные меры в виду того, что страна выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН».

Россия и Китай предложили отменить запрет на экспорт морепродуктов, текстиля и статуй, освободить межкорейские железнодорожные и автомобильные проекты от санкций США, а также отменить запрет на работу северокорейцев за границей, передает Reuters. РБК