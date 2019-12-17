РФ и Китай предложили СБ ООН смягчить санкции против КНДР
11:00 17.12.2019 Источник: РБК
Россия и Китай распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции, которым, в частности, предлагается отменить ряд санкции в отношении КНДР. Об этом сообщают Reuters и ТАСС, ссылаясь на копию документа.
В проекте резолюции говорится о необходимости смягчения санкций против Пхеньяна «с целью повышения уровня жизни гражданского населения». Во втором пункте документа отмечается, что Совбез «должен адаптировать применяемые к КНДР санкционные меры в виду того, что страна выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН».
Россия и Китай предложили отменить запрет на экспорт морепродуктов, текстиля и статуй, освободить межкорейские железнодорожные и автомобильные проекты от санкций США, а также отменить запрет на работу северокорейцев за границей, передает Reuters. РБК
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