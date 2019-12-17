Немецкий министр заявила, что Грета Тунберг лишилась "пары пунктов доверия"
11:05 17.12.2019 Источник: Газета.Ru
Министр по делам семьи и молодежи ФРГ Франциска Гиффей заявила, что экоактивистка Грета Тунберг несколько утратила доверие из-за скандала вокруг ее поездки на поезде компании-перевозчика Deutsche Bahn. Об этом сообщает Bild.
Политик считает, что «за каждой картинкой» есть «какая-то история». По ее мнению, фотография, на которой Тунберг сидит на полу с багажом, является «в некотором смысле» инсценировкой.
Гиффей отметила, что скандал лишил активистку «пары пунктов доверия».
При этом министр считает, что Тунберг является «личностью, достойной уважения». Газета.Ru
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