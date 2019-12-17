В 2019 году в России за неучастие в выборах ликвидировано восемь партий

11:20 Источник: Интерфакс

Министерство юстиции РФ в уходящем году добилось через Верховный суд прекращения деятельности восьми партий, игнорировавших участие в выборах на протяжении семи лет своего существования, еще по трем организациям судебные решения не вступили в силу, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время на основании решений Верховного суда РФ ликвидировано восемь политических партий", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста, поступившем во вторник в "Интерфакс" в ответ на запрос.

По данным Минюста, прекратили существование такие политические организации, как "Народная партия "За женщин России", "Альянс зелёных", "Союз Горожан", "Народная партия России", "Социал-демократическая партия России", "Партия пенсионеров России", "Города России" и "Аграрная партия России".

Кроме этого, отметили в пресс-службе, Верховным судом РФ приняты решения о ликвидации трех политических партий, которые еще не вступили в законную силу: Всероссийской политической партии "Народный альянс", Политической партии "Монархическая партия" и Всероссийской политической партии "Честно" /Человек. Справедливость. Ответственность".