В 2019 году в России за неучастие в выборах ликвидировано восемь партий
11:20 17.12.2019 Источник: Интерфакс
Министерство юстиции РФ в уходящем году добилось через Верховный суд прекращения деятельности восьми партий, игнорировавших участие в выборах на протяжении семи лет своего существования, еще по трем организациям судебные решения не вступили в силу, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В настоящее время на основании решений Верховного суда РФ ликвидировано восемь политических партий", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста, поступившем во вторник в "Интерфакс" в ответ на запрос.
По данным Минюста, прекратили существование такие политические организации, как "Народная партия "За женщин России", "Альянс зелёных", "Союз Горожан", "Народная партия России", "Социал-демократическая партия России", "Партия пенсионеров России", "Города России" и "Аграрная партия России".
Кроме этого, отметили в пресс-службе, Верховным судом РФ приняты решения о ликвидации трех политических партий, которые еще не вступили в законную силу: Всероссийской политической партии "Народный альянс", Политической партии "Монархическая партия" и Всероссийской политической партии "Честно" /Человек. Справедливость. Ответственность".
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