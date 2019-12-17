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НОВОСТИ

Суда SpaceX не смогли "поймать" обтекатель ракеты Falcon 9

11:32 17.12.2019 Источник: Интерфакс

Спасательным судам не удалось поймать в надводные сети створки головного обтекателя ракеты Falcon 9 после ее запуска во вторник с авиабазы на мысе Канаверал, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Как сообщалось, американская ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту японско-сингапурский спутник связи.

Спасательные суда "Ms. Tree и Мs. Chief чуть-чуть не успели, пытаясь поймать спускавшиеся на парашютах половинки обтекателя. Команда работает над тем, чтобы вернуть их для возможного использования в будущем запуске", говорится в сообщении компании в "Твиттере".

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