Суда SpaceX не смогли "поймать" обтекатель ракеты Falcon 9
11:32 17.12.2019 Источник: Интерфакс
Спасательным судам не удалось поймать в надводные сети створки головного обтекателя ракеты Falcon 9 после ее запуска во вторник с авиабазы на мысе Канаверал, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Как сообщалось, американская ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту японско-сингапурский спутник связи.
Спасательные суда "Ms. Tree и Мs. Chief чуть-чуть не успели, пытаясь поймать спускавшиеся на парашютах половинки обтекателя. Команда работает над тем, чтобы вернуть их для возможного использования в будущем запуске", говорится в сообщении компании в "Твиттере".
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