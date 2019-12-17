СК установил 40 человек, причастных к покушению на главу ЦПЭ МВД Ингушетии и его убийству
12:00 17.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи установили 40 человек в рамках расследования уголовного дела о покушении на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также по делу о его убийстве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник, знакомый с материалами дела.
"Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного К. Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ночь на понедельник был задержан 11-й фигурант дела, с которым уже ведутся следственные действия.
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