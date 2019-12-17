С завода в Башкирии похищены тонны взрывчатых веществ

13:00 Источник: Ведомости

Следственное управление УМВД по Стерлитамаку (Башкирия) возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере) по факту хищения товарно-материальных ценностей у федерального казенного предприятия (ФКП) «Авангард», говорится в постановлении следователя, датированном 25 ноября. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два человека, близких к предприятию.

ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

«Авангард» подведомствен Министерству промышленности и торговли.