Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор. Об этом во вторник сообщает газета "Доон".

Вердикт был вынесен судебной коллегией из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха. "Мушарраф признан виновным в соответствии с шестой статьей Конституции Пакистана", - заявил в ходе заседания Сэтх.

28 ноября Высокий суд Исламабада постановил отложить объявление приговора Специальным судом после рассмотрения соответствующей петиции, поданной Министерством внутренних дел Пакистана, которое попросило отсрочку для повторного анализа аргументов по делу. 19 ноября Специальный суд завершил судебное разбирательство по делу от 2014 года о госизмене Мушаррафа и постановил, что приговор будет объявлен 28 ноября.

Обвинения в отношении бывшего президента связаны с приостановлением им действия конституции и введением чрезвычайного положения в 2007 году. Генерал Мушарраф занимал пост президента с 2001 по 2008 год.