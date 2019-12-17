Из-за банковских махинаций Украина имеет $21 млрд проблемных долгов - премьер

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банковские махинации на Украине привели к возникновению проблемных задолженностей в размере более 500 млрд гривен (около 21 млрд долларов). Об этом сказал премьер-министр страны Алексей Гончарук в эфире украинского ток-шоу "Свобода слова".

"На сегодняшний день на Украине около 500 млрд гривен проблемных задолженностей. Десятки банков были выведены с рынка из-за того, что их владельцы или их менеджмент вели себя неадекватно", - сказал Гончарук.

Он добавил, что в случае судебных исков правительство будет полагаться, в том числе, на международные арбитражи.