"Московское долголетие" проведет спортивные состязания в «Лужниках»

12:05

Специальный рождественский турнир «Спортивные игры долголетия» состоится в "Лужниках" на следующей неделе. Состязания будут проходить во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Команды москвичей, участвующих в проекте «Московское долголетие» из 11 округов Москвы будут соревноваться в четырех видах спорта - мини-футболе, шахматах, бильярде и настольному теннисе.

Соревнования начнутся в 10.00, затем откроются интерактивные площадки (там можно будет поиграть в петанк, городки, дартс, настольный теннис) и будут проводиться состязания. С 17.00 до 19.00 пройдет церемония награждения победителей и концерт.