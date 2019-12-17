Фасады московских школ украсили к Новому году
12:20 17.12.2019
Московские школы помогут создать горожанам праздничное настроение - фасады учебных заведений украсят гирляндами и и яркими огнями. Кроме того, у школ устанавливают фигуры снеговиков, Дедов Морозов и Снегурочек. Решение о том, как украсить фасад, школы принимали сами.
В целом, в мегаполисе накануне Нового года установили примерно 4200 декоративных различных световых объектов - объёмных скульптур, поздравительных надписей, гирлянд.
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