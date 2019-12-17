Пуск "Союза" с Куру перенесли из-за сбоя в системе управления ракеты - Роскосмос
13:20 17.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запуск российской ракеты "Союз-СТ-А" с четырьмя спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS ("Хеопс"), запланированный на вторник с космодрома Куру во Французской Гвиане, перенесли на сутки из-за обнаруженного сбоя в системе управления носителя. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.
"Во время заключительных операций перед пуском ракеты- носителя "Союз-СТ-А" с блоком коммерческих космических аппаратов автоматика выявила сбой в системе управления. Принято решение о переносе пуска на резервную дату - 18 декабря 2019 года в 11:54 мск", - говорится в сообщении.
По данным Роскосмоса, сейчас специалисты анализируют причины сбоя для его устранения.
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