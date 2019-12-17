Резко выросло число мигрантов, прибывших в ЕС через Турцию - Welt
14:12 17.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число нелегальных мигрантов, прибывших в страны ЕС через Турцию, резко выросло в 2019 году. Об этом сообщила во вторник газета "Вельт" со ссылкой на конфиденциальный доклад Еврокомиссии.
"Число лиц, прибывших из Турции в ЕС в 2019 году, составляет 70002, из них 67741 прибыли в Грецию, 197 - в Болгарию, 1803 - в Италию, 261 - на Кипр", - приводит издание выдержки из документа. Число нелегальных мигрантов, добравшихся до Европы через Турцию за период с начала января по середину декабря, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 46%.
"Вельт" отмечает, что число мигрантов, находящихся на греческих островах, впервые превысило 40 тыс. человек. Большинство из них - сирийцы и афганцы.
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