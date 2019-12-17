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РУСАЛ поддержит 63 социальных проекта в рамках конкурса "Помогать просто"

13:32 17.12.2019

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвела итоги грантового конкурса «Помогать просто». На реализацию 63 лучших волонтерских инициатив компания направит более 2,8 млн руб.

Проекты, победившие в конкурсе, ориентированы на оказание адресной и шефской помощи социально незащищенным гражданам, социальным учреждениям, организацию помощи pro bono, а также проведение образовательных мероприятий для волонтеров.

Среди поддержанных инициатив – предоставление бесплатных парикмахерских услуг пожилым людям и людям с особыми потребностями здоровья в Красноярске и Саяногорске, организация работы инициативной группы по переработке пластика в Братске, создание инклюзивного музыкального ансамбля и театрального кружка для детей в Красноярске и Боготоле, проведение серии мастер-классов по техническому моделированию для детей в Шелехове, создание пространств для отдыха и развития детей в Ачинске, Братске и Тайшете, организация творческого и интеллектуального досуга для пенсионеров в Краснотурьинске и Назарове. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта составит 50 тыс. руб.

В конкурсе приняли участие социальные и образовательные учреждения, муниципальные и социально ориентированные некоммерческие организации, а также инициативные группы граждан и корпоративных волонтеров из Ачинска, Боготола, Братска, Волгограда, Каменска-Уральского, Кандалакши, Краснотурьинска, Красноярска, Москвы, Назарова, Новокузнецка, Саяногорска, Североуральска, Тайшета, Шелехова, Шарыповского района.

Конкурс «Помогать просто» реализуется в рамках одноименной социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства и направлен на вовлечение жителей городов в добровольческую и общественно полезную деятельность, поддержку инновационных решений в области благотворительности, а также на создание единого коммуникационного пространства для волонтеров.

«В этом году мы получили рекордное количество заявок на грантовый конкурс «Помогать просто» – 279. Участники конкурса – люди совершенно разных возрастов и профессий – предлагают все больше нестандартных направлений и методов волонтерской деятельности. Это говорит о том, что конкурс не только обеспечивает поддержку актуальных для конкретного города инициатив, но и в целом расширяет волонтерское сообщество, развивает эмпатию и креативность среди тех, кто готов помогать нуждающимся», – отметил Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

Администрирование и организационное сопровождение программы «Помогать просто» осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе и список победителей можно узнать на сайте Центра социальных программ РУСАЛа www.fcsp.ru.

По информации пресс-службы РУСАЛа

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