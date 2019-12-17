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Двигатель отказал у военного самолета Ту-22 в Астраханской области

14:00 17.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Астраханской области у военного самолёта Ту-22 отказал двигатель. Экипаж отвёл машину от населённого пункта и произвёл посадку на грунт.

Никто не пострадал, сообщили в министерстве обороны. Там уточнили, что полёт проходил без боекомплекта, на земле разрушений нет. Причины происшествия выясняются.  Говорит Москва

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