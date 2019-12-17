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Задержание депутата-"единоросса" в Ярославской области по подозрению в убийстве подтвердило следствие

15:00 17.12.2019 Источник: Интерфакс

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства 60-летнего жителя Переславля-Залесского (Ярославская область), в котором подозревают депутата городской думы Владимира Корнилова.

"По данному факту следственными органами СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний местный житель", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя регионального следственного управления Кристина Гузовская.

По версии следствия, подозреваемый в ходе ссоры со знакомым, возникшей в ходе совместного употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, после чего задушил его.

Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Назначены судебные экспертизы.

В следственном управлении СКР "Интерфаксу" подтвердили, что подозреваемый в убийстве - депутат Владимир Корнилов.

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