Франция начала процедуру лишения ордена Почетного легиона обвиняемого в убийстве Олега Соколова

15:12 Источник: Эхо Москвы

Франция начала процедуру лишения ордена Почетного легиона Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом в интервью Эху сказала посол Франции в России Сильви Берманн.

Сам Соколов признал себя виновным. Он заключен под стражу до 8 января.