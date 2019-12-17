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Франция начала процедуру лишения ордена Почетного легиона обвиняемого в убийстве Олега Соколова

15:12 17.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Франция начала процедуру лишения ордена Почетного легиона Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом в интервью Эху сказала посол Франции в России Сильви Берманн.

Сам Соколов признал себя виновным. Он заключен под стражу до 8 января.

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