На Украине против Обамы, Байдена и Порошенко могут возбудить дело о коррупции
15:32 17.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" направила в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявление о коррупционных преступлениях на Украине экс-президента США Барака Обамы, бывшего вице-президента Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил во вторник депутат Верховной рады от этой политической силы, бывший первый заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.
"Теперь уголовно-правовую оценку коррупционным действиям этой совсем не святой троицы должны дать следователи и прокуроры", - написал Кузьмин в "Фейсбуке".
По его словам, данное заявление оппозиция направила после публикации американского адвоката Рудольфа Джулиани о коррупционном сговоре Обамы, Порошенко и Байдена в разграблении государственного бюджета Украины.
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