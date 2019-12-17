На Украине против Обамы, Байдена и Порошенко могут возбудить дело о коррупции

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" направила в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заявление о коррупционных преступлениях на Украине экс-президента США Барака Обамы, бывшего вице-президента Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил во вторник депутат Верховной рады от этой политической силы, бывший первый заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

"Теперь уголовно-правовую оценку коррупционным действиям этой совсем не святой троицы должны дать следователи и прокуроры", - написал Кузьмин в "Фейсбуке".

По его словам, данное заявление оппозиция направила после публикации американского адвоката Рудольфа Джулиани о коррупционном сговоре Обамы, Порошенко и Байдена в разграблении государственного бюджета Украины.