На ассамблее "Здоровая Москва" выступят эксперты мирового уровня
14:51 17.12.2019
По словам главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, на ассамблее горожане также смогут пройти скрининги и обследования, узнать больше о работе медучреждений столицы. «Примерно 30 экспозиций будет развернуто в ходе этого мероприятия. Это экспозиции, представленные нашими крупнейшими клиниками - Боткинской больницей, институтом Склифосовского, другими нашими многопрофильными больницам, центром планирования семьи и другими акушерскими стационарами. Все новое, самое совершенное и технологичное, что работает в московском здравоохранении, будет представлено», - сказал Алексей Хрипун.
В прошлом году в ассамблее участвовали примерно 12000 гостей, в нынешнем году организаторы планируют, что количество посетителей будет более 30000 человек.
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