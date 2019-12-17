На ассамблее "Здоровая Москва" выступят эксперты мирового уровня

14:51

В XVII ассамблее «Здоровая Москва» будут участвовать ведущие мировые эксперты по здравоохранению, однако гостями форума могут стать все жители города. Перед горожанами, которые придут на ассамблею, с лекциями выступят, в частности, известный медик Дэвид Агус, специалист по продолжительности жизни, руководитель сингапурского Центра здорового старения Брайан Кеннеди, британский психолог Пол Маккена. Всего в Москву прибудут эксперты-представители 22 стран, среди которых США, Великобритания, Германия, Дания, Швеция, Нидерланды и Южная Корея.

По словам главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, на ассамблее горожане также смогут пройти скрининги и обследования, узнать больше о работе медучреждений столицы. «Примерно 30 экспозиций будет развернуто в ходе этого мероприятия. Это экспозиции, представленные нашими крупнейшими клиниками - Боткинской больницей, институтом Склифосовского, другими нашими многопрофильными больницам, центром планирования семьи и другими акушерскими стационарами. Все новое, самое совершенное и технологичное, что работает в московском здравоохранении, будет представлено», - сказал Алексей Хрипун.

В прошлом году в ассамблее участвовали примерно 12000 гостей, в нынешнем году организаторы планируют, что количество посетителей будет более 30000 человек.

