Противники строительства мусоросжигательного завода под Казанью требуют отставки Минниханова - СМИ
16:00 17.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Противники строительства мусоросжигательного завода под Казанью требуют отставки главы Татарстана Рустама Минниханова. Поводом стал разгон палаточного лагеря, который сами протестующие называют Шиес-2.
Ранее власти Татарстана заявили, что строительство завода может начаться уже сейчас, так как пройдены все официальные экспертизы. Однако в связи с протестами решено провести дополнительную международную экспертизу. Ее результаты станут известны в начале следующего года. Эхо Москвы
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