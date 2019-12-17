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Противники строительства мусоросжигательного завода под Казанью требуют отставки Минниханова - СМИ

16:00 17.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Противники строительства мусоросжигательного завода под Казанью требуют отставки главы Татарстана Рустама Минниханова. Поводом стал разгон палаточного лагеря, который сами протестующие называют Шиес-2.

Ранее власти Татарстана заявили, что строительство завода может начаться уже сейчас, так как пройдены все официальные экспертизы. Однако в связи с протестами решено провести дополнительную международную экспертизу. Ее результаты станут известны в начале следующего года.  Эхо Москвы

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