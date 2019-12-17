Украина переплатила около $1,5 млрд за газ, поступающий в страну по реверсу - депутат Рады
16:12 17.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина переплатила около 1,5 млрд долларов за природный газ, поступающий в страну по так называемым реверсным схемам из стран Европы. Об этом заявил на пресс-конференции депутат Верховной рады (внефракционный) Андрей Деркач.
"Украина за 5 лет по самым скромным подсчетам экспертов переплатила почти 1,5 млрд долларов за так называемый "европейский" газ. Большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и предположительно чиновников "Нафтогаза", - сказал депутат.
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