Почти половина ипотечных заемщиков в РФ имеют задолженность и по другим кредитам - ЦБ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 50% ипотечных заемщиков в России, по данным на 1 сентября 2019 г., имеют дополнительную задолженность по другим типам кредитов. Об этом говорится в докладе Банка России.

"Развитие финансового рынка сопровождается трендом на увеличение доли заемщиков, у которых имеется задолженность одновременно по разным типам кредитов. Если на 1 января 2015 г. лишь 39% ипотечных заемщиков имели в дополнение к ипотечному кредиту задолженность по другим кредитам, то на 1 сентября 2019 г. их доля достигла 46%", - указано в материалах регулятора.