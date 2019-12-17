В Госдуме заявили об абсолютном равенстве российских мужчин и женщин
17:12 17.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме заявили об абсолютном равенстве мужчин и женщин в России. Так Тамара Плетнёва в интервью «Говорит Москва» прокомментировала рейтинг Global Gender Gap Index.
Эту статистику Всемирный экономический форум публикует с 2006 года. В этот раз наша страна по общему показателю опустилась на 81 место, уступив Никарагуа и Руанде.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» категорически не согласилась с заявлением всемирной организации.
«Знаете что? Мы первое место занимаем в равенстве, и пусть не болтают там! Никарагуа и всякую ерунду… Первое место. У нас абсолютное равенство мужчин и женщин! И не надо придумывать всякую ерунду!»
Согласно рейтингу Global Gender Gap Index , в первую десятку вошли: Исландия (87,7%), Норвегия (84,2%), Финляндия (83,2%), Швеция (82%), Никарагуа (80,4%), Новая Зеландия (79,9%), Ирландия (79,8%), Испания (79,5%), Руанда (79,1%) и Германия (78,7%).
НОВОСТИ
- 18:00 17.12.2019
- "Симпсоны" отмечают 30-летие
- 17:32 17.12.2019
- Рамиля Шамсутдинова признали потерпевшим в деле о неуставных отношениях в войсковой части - адвокат
- 17:02 17.12.2019
- Ассамблея "Здоровая Москва" пройдет на ВДНХ с 16 по 19 января в павильоне №75
- 17:00 17.12.2019
- Кабмин РФ расширил перечень запрещенных к ввозу в страну товаров с Украины
- 16:32 17.12.2019
- Почти половина ипотечных заемщиков в РФ имеют задолженность и по другим кредитам - ЦБ
- 16:12 17.12.2019
- Украина переплатила около $1,5 млрд за газ, поступающий в страну по реверсу - депутат Рады
- 16:00 17.12.2019
- Противники строительства мусоросжигательного завода под Казанью требуют отставки Минниханова - СМИ
- 15:32 17.12.2019
- На Украине против Обамы, Байдена и Порошенко могут возбудить дело о коррупции
- 15:12 17.12.2019
- Франция начала процедуру лишения ордена Почетного легиона обвиняемого в убийстве Олега Соколова
- 15:00 17.12.2019
- Задержание депутата-"единоросса" в Ярославской области по подозрению в убийстве подтвердило следствие
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать