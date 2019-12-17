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В Госдуме заявили об абсолютном равенстве российских мужчин и женщин

17:12 17.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме заявили об абсолютном равенстве мужчин и женщин в России. Так Тамара Плетнёва в интервью «Говорит Москва» прокомментировала рейтинг Global Gender Gap Index.

Эту статистику Всемирный экономический форум публикует с 2006 года. В этот раз наша страна по общему показателю опустилась на 81 место, уступив Никарагуа и Руанде.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» категорически не согласилась с заявлением всемирной организации.

«Знаете что? Мы первое место занимаем в равенстве, и пусть не болтают там! Никарагуа и всякую ерунду… Первое место. У нас абсолютное равенство мужчин и женщин! И не надо придумывать всякую ерунду!»

Согласно рейтингу Global Gender Gap Index , в первую десятку вошли: Исландия (87,7%), Норвегия (84,2%), Финляндия (83,2%), Швеция (82%), Никарагуа (80,4%), Новая Зеландия (79,9%), Ирландия (79,8%), Испания (79,5%), Руанда (79,1%) и Германия (78,7%).

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