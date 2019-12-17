Рамиля Шамсутдинова признали потерпевшим в деле о неуставных отношениях в войсковой части - адвокат
17:32 17.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Адвокат Шамсутдинова объяснил процессуальный статус своего подзащитного: в части была дедовщина. Сегодня устроившего стрельбу в Забайкалье солдата-срочника признали потерпевшим в деле о неуставных отношениях в войсковой части.
Такое же решение вынесли в отношении ещё нескольких его сослуживцев, написал на своей странице в Facebook адвокат Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» один из адвокатов призывника Руслан Нагиев выразил удовлетворение решением следователей.
«В данном случае следователи подошли очень объективно. Я могу одно сказать: кроме Шамсутдинова следователи признали потерпевшими ещё несколько солдат. То есть версия Шамсутдинова подтверждается показаниями не только его лишь самого, но и другими лицами. Признаны потерпевшими другие, ещё несколько. Это говорит о том, что действительно в части была дедовщина, неуставные взаимоотношения. Это также подтверждает версию Шамсутдинова, который сказал, что он стрелял только лишь из-за этого, потому что были неуставные отношения, его притесняли, у него не было другого выхода.
Он защищал себя. Пока вот это только могу сказать, а работы ещё много. Пока что то, что его и других солдат признали потерпевшими — это уже большое дело. Решения суда пока ещё не было. По опыту скажу, что раз дело уже возбуждено, и есть несколько потерпевших, они все не могут врать. Такие дела, как правило, всегда доходят до суда, и, как правило, суд выносит обвинительный приговор. И дело возбуждено в отношении конкретного лица, ему предъявлено обвинение».
Рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в войсковой части в Забайкальском крае 25 октября. Погибли восемь человек, двое были ранены. Шамсутдинову грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы. 17 декабря возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК РФ.
Ранее Telegram-канал Baza обнародовал показания Рамиля Шамсутдинова.
«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что после караула всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. Мне деваться некуда было. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били», — говорится в них.
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