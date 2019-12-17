0
0
109
НОВОСТИ

Ассамблея "Здоровая Москва" пройдет на ВДНХ с 16 по 19 января в павильоне №75

17:02 17.12.2019

В Москве готовятся к проведению очередной ежегодной ассамблеи «Здоровая Москва». Она состоится 16-19 января на ВДНХ, в  павильоне №75. По словам главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, крупнейшие клиники мегаполиса представят на форуме свои экспозиции, показав жителям столицы самые прогрессивные технологии, которые используются московскими врачами.
В нынешнем году на ассамблее планируется обсудить перспективы цифровизации здравоохранения, внедрение новых форм организации медпомощи, методы превентивной медицины и профилактики, высокотехнологичную медицину, малоинвазивную хирургию, тканевую инженерию, бионическую робототехнику.
Горожане смогут участвовать в ассамблее в качестве зрителей, перед ними планируют выступить ведущие московские врачи, а также знаменитые мировые эксперты. Спикерами ассамблеи будут около 200 специалистов из таких стран как Великобритания, Германия, Дания, Южная Корея, Нидерланды, США, Швеция.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 17.12.2019
"Симпсоны" отмечают 30-летие
0
49
17:32 17.12.2019
Рамиля Шамсутдинова признали потерпевшим в деле о неуставных отношениях в войсковой части - адвокат
0
107
17:12 17.12.2019
В Госдуме заявили об абсолютном равенстве российских мужчин и женщин
0
134
17:00 17.12.2019
Кабмин РФ расширил перечень запрещенных к ввозу в страну товаров с Украины
0
148
16:32 17.12.2019
Почти половина ипотечных заемщиков в РФ имеют задолженность и по другим кредитам - ЦБ
0
176
16:12 17.12.2019
Украина переплатила около $1,5 млрд за газ, поступающий в страну по реверсу - депутат Рады
0
218
16:00 17.12.2019
Противники строительства мусоросжигательного завода под Казанью требуют отставки Минниханова - СМИ
0
201
15:32 17.12.2019
На Украине против Обамы, Байдена и Порошенко могут возбудить дело о коррупции
0
254
15:12 17.12.2019
Франция начала процедуру лишения ордена Почетного легиона обвиняемого в убийстве Олега Соколова
0
286
15:00 17.12.2019
Задержание депутата-"единоросса" в Ярославской области по подозрению в убийстве подтвердило следствие
0
260

Возврат к списку