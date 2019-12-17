Ассамблея "Здоровая Москва" пройдет на ВДНХ с 16 по 19 января в павильоне №75

17:02

В Москве готовятся к проведению очередной ежегодной ассамблеи «Здоровая Москва». Она состоится 16-19 января на ВДНХ, в павильоне №75. По словам главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, крупнейшие клиники мегаполиса представят на форуме свои экспозиции, показав жителям столицы самые прогрессивные технологии, которые используются московскими врачами.

В нынешнем году на ассамблее планируется обсудить перспективы цифровизации здравоохранения, внедрение новых форм организации медпомощи, методы превентивной медицины и профилактики, высокотехнологичную медицину, малоинвазивную хирургию, тканевую инженерию, бионическую робототехнику.

Горожане смогут участвовать в ассамблее в качестве зрителей, перед ними планируют выступить ведущие московские врачи, а также знаменитые мировые эксперты. Спикерами ассамблеи будут около 200 специалистов из таких стран как Великобритания, Германия, Дания, Южная Корея, Нидерланды, США, Швеция.

