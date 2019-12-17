Ассамблея "Здоровая Москва" пройдет на ВДНХ с 16 по 19 января в павильоне №75
17:02 17.12.2019
В нынешнем году на ассамблее планируется обсудить перспективы цифровизации здравоохранения, внедрение новых форм организации медпомощи, методы превентивной медицины и профилактики, высокотехнологичную медицину, малоинвазивную хирургию, тканевую инженерию, бионическую робототехнику.
Горожане смогут участвовать в ассамблее в качестве зрителей, перед ними планируют выступить ведущие московские врачи, а также знаменитые мировые эксперты. Спикерами ассамблеи будут около 200 специалистов из таких стран как Великобритания, Германия, Дания, Южная Корея, Нидерланды, США, Швеция.
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