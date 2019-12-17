"Симпсоны" отмечают 30-летие
18:00 17.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Мультсериал «Симпсоны» отмечает 30-летие. 17 декабря 1989 года первая серия вышла на телеканале Fox.
За это время ситком установил два рекорда: стал самым длинным мультсериалом на американском телевидении и многосерийным проектом с наибольшим числом приглашённых знаменитостей.
За эти годы мультипликационное воплощение получили разные звёзды и политики — от Элизабет Тейлор до действующего президента США Дональда Трампа.
«Симпсоны» состоят из 671 серии и до сих пор идут в эфире телевидения. В начале года студия Fox заявила, что покажет 32-й сезон мультфильма. Говорит Москва
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