Доводить зарплату до МРОТ нельзя за счет включения в нее доплаты за совмещение - КС РФ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оплата работнику за совмещение должностей должна рассчитываться отдельно и не суммироваться с зарплатой по основной должности, чтобы общий доход был равен или превышал минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) РФ, который разъяснил трактовку статей Трудового кодекса (ТК) РФ.

"Взаимосвязанные положения статьи 129, частей первой и третьей статьи 133 и частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133 ТК РФ по своему конституционно- правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не предполагают включения в состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте РФ), дополнительной оплаты (доплаты) работы, выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей)", - говорится в документе.

Как поясняется в постановлении, КС рассмотрел обращение гражданина Геннадия Лукичова, который работает в сельскохозяйственном техникуме в Ульяновской области и совмещал должности кочегара, истопника и слесаря- сантехника. Лукичов получал зарплату по основной должности меньше МРОТ, однако с учетом совмещения и сверхурочной работы по выходным и по ночам общая сумма получалась выше МРОТ. Он обратился в суд общей юрисдикции и потребовал пересчитать заработок - довести зарплату по основной должности до МРОТ и на нее уже начислять надбавки за переработку и совмещение.

В постановлении КС отмечается, что если совмещающим не доплачивать отдельно, то они оказываются в неравных условиях с теми, кто выполняет только функционал по одной должности. Дело Лукичова в суде общей юрисдикции КС указал пересмотреть с учетом данного постановления.