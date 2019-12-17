Количество невыездных должников в России за год увеличилось на 2 млн

19:20 Источник: Эхо Москвы

Невыездных должников в России за год стало больше на 2 миллиона. Это данные Федеральной службы судебных приставов.

В пресс-службе ведомства напоминают, что на днях в преддверии новогодних праздников будет проведена информационная акция «Узнай о своих долгах». Эхо Москвы