Количество невыездных должников в России за год увеличилось на 2 млн
19:20 17.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Невыездных должников в России за год стало больше на 2 миллиона. Это данные Федеральной службы судебных приставов.
В пресс-службе ведомства напоминают, что на днях в преддверии новогодних праздников будет проведена информационная акция «Узнай о своих долгах». Эхо Москвы
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