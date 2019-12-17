Непрофессиональных действий между ВС РФ и США в зоне Тихого океана нет - Пентагон

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Непрофессиональных контактов и действий между Вооруженными силами (ВС) России и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) не наблюдается. Это подчеркнул во вторник на встрече с небольшой группой журналистов, отвечая на вопрос корр. ТАСС, командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун.

"В общем и целом на Тихом океане я не вижу ничего, являющегося непрофессиональным", - заявил американский военачальник, комментируя взаимодействие ВС России и США в регионе.