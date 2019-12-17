Польша может лишиться членства в ЕС из-за новой реформы судебной системы - Верховный суд
22:40 17.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд Польши проанализировал новое законодательство, предложенное правящей в республике партией "Закон и справедливость", и пришел к выводу, что эта реформа судебной системы может привести к исключению страны из Европейского союза. Соответствующее заявление распространила во вторник пресс- служба Верховного суда (ВС).
"Противоречие между законодательством Польши и ЕС, которое намеревается инициировать автор проекта, скорее всего, приведет к тому, что институты Европейского союза начнут процедуру установления нарушения обязательств, вытекающих из договоров, а в конечном итоге - к необходимости покинуть Европейский союз", - считает ВС Польши.
По мнению Верховного суда, решения партия власти противоречат как праву ЕС, так и Конституции республики.
В новом законопроекте речь идет о введении дисциплинарной ответственности судей за действия или бездействие, которые могут помешать или существенно затруднить функционирование судебной системы, а также за действия политического характера. Оппозиция назвала эту инициативу "репрессивным правом". В партии власти считают, что реформа необходима и поддерживается обществом.
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